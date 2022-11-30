Мэр Горловки заявил об освобождении населенного пункта Курдюмовка в ДНР

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Мэр города Горловка Иван Приходько заявил об освобождении населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике.

«Сегодня с утра взята Курдюмовка, бои за которую продолжались более пяти суток», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Приходько, со стороны освобожденной ранее Кодемы, а также Курдюмовки вооруженные формирования Украины обстреливали Горловку. Кроме того, это стратегически важный населенный пункт, взятие которого обеспечивает полный контроль над трассой Горловка - Артемовск.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина пишет, что сейчас идет зачистка Курдюмовки. Также, по его словам, в Марьинке наши войска каждый день улучшают позиции, продвигаются внутрь города.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов