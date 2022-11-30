Mash: украден «Киргиз с арканом» из Гостиного Двора в Москве
Речь идет об антикварном экспонате, стоимость которого, как утверждается, оценивают в 800 тысяч рублей.
© Фото: Владимир Баранов, РИА Новости
Бронзовая статуэтка «Киргиз с арканом» была украдена из Гостиного Двора в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
Речь идет об антикварном экспонате, стоимость которого, как утверждается, оценивают в 800 тысяч рублей.
Как утверждается, с прошлого вторника, 22 ноября, в центре Москвы выставлялись 13 статуэток, однако о том, что «Киргиз с арканом» пропал, стало известно только спустя пять дней.