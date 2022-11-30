В стране и мире Mash: украден «Киргиз с арканом» из Гостиного Двора в Москве Анна Назайкина Речь идет об антикварном экспонате, стоимость которого, как утверждается, оценивают в 800 тысяч рублей. © Фото: Владимир Баранов, РИА Новости Читайте нас на: Бронзовая статуэтка «Киргиз с арканом» была украдена из Гостиного Двора в Москве, пишет Telegram-канал Mash. Речь идет об антикварном экспонате, стоимость которого, как утверждается, оценивают в 800 тысяч рублей. Как утверждается, с прошлого вторника, 22 ноября, в центре Москвы выставлялись 13 статуэток, однако о том, что «Киргиз с арканом» пропал, стало известно только спустя пять дней. Экспертное мнение и аналитика