Маск опубликует секретные файлы Twitter о подавлении свободы слова в США

Об этом бизнесмен заявил на своей странице в социальной сети.

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Американский предприниматель Илон Маск, купивший Twitter в апреле этого года, опубликовал на своей странице в ней запись о том, что готовится обнародовать ранее не известные файлы компании.

«Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», - заявил он.

Бизнесмен создал интригу, сообщив, что в этих файлах содержится информация о подавлении свободы слова.

Ранее Илон Маск разблокировал Twitter-аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, присутствие в социальной сети которого, по мнению ее бывшего руководства, создавало риск насилия.