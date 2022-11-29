Пентагон покажет новейший стратегический бомбардировщик 2 декабря
Самолет изготовлен по технологии «стелс» и предварительно получил название B-21 Raider.
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США готовы представить свой новый стратегический бомбардировщик. Показ запланирован на 2 декабря, участие в официальных мероприятиях примет глава Пентагона Ллойд Остин, сообщил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер.
«В эту пятницу Остин примет участие в показе нового бомбардировщика», - цитирует РИА Новости заявление представителя минобороны.
Новый самолет представят в Калифорнии. Предварительно, бомбардировщик получит название B-21 Raider, он создан по технологии «стелс».