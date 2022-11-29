Майор ВС РФ Обийко рассказал, как удалось вывести гумколонну из-под обстрела националистов

Майор с подчиненными сумели отразить нападение украинских диверсантов на колонну с гуманитарным грузом и без потерь среди личного состава доставить его по назначению.

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Российский офицер Дмитрий Обийко рассказал о подвиге военных в зоне спецоперации. Группа украинских диверсантов попыталась атаковать гуманитарную колонну. Майор мгновенно оценил ситуацию, переместился на фланг и открыл огонь по позициям боевиков. Колонна получила возможность ускориться, выбраться и продолжить движение.

«Получили задачу на сопровождение гуманитарного груза в освобожденные населенные пункты, но в ходе движения были обстреляны диверсионной группой порядка 20 человек. Вывел колонну из-под обстрела без потерь среди личного состава и без утери груза. Отразили нападение, диверсанты скрылись в неизвестном направлении, а мы продолжили движение», - рассказал офицер ВС РФ Дмитрий Обийко.

Груз, который сопровождали военнослужащие, предназначался жителям освобожденных населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. В машинах были продукты, медикаменты и другие ценные вещи. Командование высоко оценило подвиг офицера и представило его к награде, о которой он с радостью сообщил семье.