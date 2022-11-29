Поджимая по краям: как наши бойцы перемалывают противника на Артемовском направлении

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Артемовском направлении машина мчит на предельной скорости, не обращая внимания на ухабы и выбоины. Дорога под обстрелом, этот участок нужно пройти как можно быстрее. Съемочная группа «Звезды» прячет автомобиль и пешком идет на позиции артиллеристов ВДВ.

Интенсивность стрельбы вызвана активным продвижением наших войск на этом направлении. Цели батарея получает каждые несколько минут. Как только поступает запрос на огневую поддержку, начинается «навал», это значит, что противник пытается атаковать. Артиллеристы всегда готовы помочь бойцам на «передке».

Раз за разом попытки националистов контратаковать разбиваются о наши позиции, боевики бросают в бой все новые резервы, впрочем, добиться хоть какого-то эффекта под Артемовском не получается, и артиллерия в отражении этих атак играет ключевую роль.

«Сейчас был накат со стороны противника. Цель отработали быстро, четко скорректировали цель. Цель поражена. Довольно часто приходится отражать силы противника, накаты бывают довольно часто, мы их все пресекаем», - поделился командир орудия Д-20 с позывным Латыш.

Сдержать продвижение наших войск боевики киевского режима не могут. Российские войска близки к окружению Артемовска, заявляют власти ДНР. В битве за город противник несет колоссальные потери - только ранеными до 250 человек в сутки.

Несмотря на откровенно бедственное положение боевиков киевского режима в Артемовске, противник все еще огрызается. Едва орудие успели замаскировать, начался обстрел наших артиллерийских позиций. Нам пришлось спешно покинуть место съемки.

Бойцы же позиции не покидают. Обстрелы неприятеля пережидают в траншеях и блиндажах и снова продолжают работать. На каждый снаряд от националистов отвечают пятью, и, как показывает положение дел на Артемовском направлении, такой перевес становится решающим.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов