В результате откроется возможность выхода на Славянск и Краматорск.

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В скором времени российские войска освободят город Угледар от украинских националистов. В результате откроется возможность выхода на Славянск и Краматорск. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», - сказал чиновник.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские войска теснят противника по всей линии фронта в Донбассе. Благодаря успешным действиям на этой неделе наши бойцы зашли в Марьинку.

Сейчас ВС РФ планомерно выдавливают противника с занимаемых позиций.