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Трансгендерного чиновника Байдена обвинили в краже женского чемодана в аэропорту

Анна Назайкина
13:19 29.11.2022
Впоследствии он заявил, что взял чужой багаж по ошибке, а когда понял, что произошло, испугался и сложил в ящик комода в отеле содержимое чемодана.
Трансгендерного чиновника Байдена обвинили в краже женского чемодана в аэропорту
© Фото: Luiz Rampelotto, Europa Newswire, GlobalLookPress
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В США трансгендерный чиновник, заместитель помощника секретаря по ядерной безопасности Сэм Бринтон решил заняться не только хранением опасных отходов, но и чужих вещей. Его обвиняют в краже багажа на $2,3 тысячи в аэропорту Миннеаполиса. Об этом сообщает New York Post.

Потерявшая свои вещи женщина обратилась в полицию, и каково было их удивление, когда на камерах наблюдения они увидели, как чиновник забирает чужой чемодан, срывает бирку и просто уходит.

Впоследствии стало известно, что Бринтон еще и пользовался этим чемоданом несколько раз в других поездках. Как утверждается, ситуация произошла в сентябре в аэропорту Миннеаполиса.

Когда полиция явилась с вопросами к высокопоставленному чиновнику, он начал отрицать вину, однако впоследствии заявил, что взял чужой багаж по ошибке, а когда понял, что произошло, испугался и сложил в ящик комода в отеле содержимое чемодана.

Как утверждается, чиновнику было предъявлено обвинение, после инцидента его отправили в отпуск. В случае признания вины ему грозит до пяти лет тюрьмы и/или штраф в размере 10 тысяч долларов.

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