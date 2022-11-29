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В НАТО вновь изучают идею предоставить Украине истребители F-16 и МиГ-29

Андрей Аркадьев
12:58 29.11.2022
По оценке агентства Bloomberg, силы РФ имеют над Украиной преимущество в воздухе.
В НАТО вновь изучают идею предоставить Украине истребители F-16 и МиГ-29
© Фото: U.S. Air Force, GlobalLookPress
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Страны Североатлантического альянса рассматривают идею предоставить официальному Киеву советские истребители МиГ-29, либо американские F-16, сообщает Bloomberg.

Агентство напоминает, что украинские власти просят закрыть небо над страной, и высоко оценивает вероятность получения системы противовоздушной обороны «Железный купол», зенитного ракетного комплекса Patriot и, возможно, тактических истребителей.

Bloomberg также указывает на преимущество воздухе российских сил над украинскими. Кроме того, ВКС РФ имеют боевой опыт в Сирии.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Основные модификации самолета – МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ. Получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.

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