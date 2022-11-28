Привет от «Ноны»: как артиллеристы берут в кольцо украинских боевиков в Артемовске

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На позиции украинских националистов с характерным звуком летят 120-ти миллиметровые снаряды. Артиллерия воздушно-десантных войск на Артемовском направлении работает без перерыва, используя самоходки 2С9 «Нона-С» в качестве кочующих орудий. Это значит, что на месте они не задерживаются — с одной огневой позиции производят не более четырех выстрелов, после чего меняют точку, и снова наносят удар.

«Она (артиллерийская установка. — Прим.ред.) готова поражать несколько объектов сразу. Готова поражать очень быстро, уничтожать, подавливать. Получаем огневую позицию, быстро ориентируемся и выстреливаем, пять минут максимум и уезжаем оттуда», — говорит командир батареи с позывным «Аргун».

Покинуть огневую позицию нужно сразу после стрельбы. Малейшее промедление может стоить жизни экипажу. Из-за высокой эффективности самоходок националисты ведут на них настоящую охоту.

Самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона-С» — уникальная артиллерийская система. Облегченный корпус позволяет десантировать САО вместе с подразделениями ВДВ. Она сочетает в себе функции разных орудий: пушки, гаубицы и миномета.

Артиллерия ВДВ под Артемовском обеспечивает уверенное продвижение российских войск. Работают в связке с вагнеровцами, цели приходят в режиме нон-стоп. Исчерпав боекомплект, машина мчит в пункт заряжания и снова выдвигается на позиции, пополнив боекомплект в соответствии с полученной целью.

Кроме стандартных осколочно-фугасных снарядов и мин, в боекомплект «Ноны» входят активно-реактивные снаряды с увеличенной дальностью. К тому же, имеется возможность использования самонаводящихся и корректируемых на траектории снарядов термобарических, для уничтожения бетонных укреплений.

«Нона-С» — артиллерия с относительно небольшой дальностью стрельбы. Она стреляет в пределах десяти километров, а это значит, что боевые машины постоянно находятся в зоне поражения артиллерии противника. Боевая машина впрочем и задумывалась для огневой поддержки непосредственно в бою.

«Предназначена для того, чтобы уничтожать технику противника, самого противника бить по блиндажу. Противник несет существенные потери и зажимается потихоньку в кольцо», — объясняет командир САО «Нона-С» с позывным «Черный».

Наши войска планомерно берут Артемовск в кольцо. В городе идут уличные бои, продолжается зачистка промзоны. У националистов с каждым днем остается все меньше возможностей доставлять в город боеприпасы. Центр главного укрепрайона ВСУ — обречен.