На первой линии обороны: как устроен быт добровольческого батальона «Алания» в зоне СВО

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Выстрел гранатомета и автоматная очередь. Боевая работа в прямом эфире. Первая линия обороны в Запорожской области — добровольческий батальон «Алания» из Северной Осетии.

«Под обстрелы засыпаем. Когда тихо, даже тревожно бывает... Сейчас работает наша артиллерия. Не подпускает к нам врага. Был даже случай такой. Один наш говорит: "Ну подпустите!"», — рассказывает боец под позывным «Барон».

Из окопов видно чистое поле. Иногда украинские боевики, скрываясь за травой, подходят метров на 200. Пока в гостях съемочная группа «Звезды», командир роты выставляет наблюдателя.

«Каждую мелочь надо запоминать... Лишняя ветка легла... Надо запоминать. Надо все помнить и наблюдать. Наблюдать не часами, а днями. Лег и наблюдаешь, и смотришь, смотришь, смотришь, запоминаешь все», — говорит боец с позывным «Моряк».

Чтобы выжить здесь, недостаточно позаботиться о тепле и защититься от дождей. На первом месте маскировка — спрятаться нужно не только от лишних глаз в поле, но и в небе, где вражеские беспилотники. Костер ночью жечь нельзя, весь огонь под землей.

Позиции относительно новые. Бойцы батальона «Алания» отодвинули украинских боевиков. Они уже готовы к обороне. Но ежедневная работа — копать больше, укрываться от снарядов, снова копать и наблюдать за фронтом.

«У нас такого нет, чтобы мы переживали постоянно. Мы постоянно смеемся, рассказываем истории смешные», — отмечает боец под позывным «Турист».

На другую позицию съемочную группу везет боец с большим опытом, позывной «Бети». За спиной — несколько грузино-осетинских конфликтов. Каждый день он возит на позиции еду, воду, топливо.

Пока другие на позициях, те, кто освободился от боевого дежурства, собираются вокруг съемочной группы. Передают приветы на малую родину на осетинском языке.

Батальон в основном состоит из добровольцев из Осетии. Но есть и бойцы других национальностей, из других регионов России. Один из командиров и первых добровольцев под позывным «Ирон» — русский.

«Когда сюда пришли осетины, позвали меня с собой. Они пришли в самую трудную минуту. Белгород, держитесь! Скоро придем с победой», — рассказывает он.

В батальон постоянно прибывают новые добровольцы. Командир минометного расчета с позывным «Кит» — с опытом. В свои 20 с небольшим он обучает старших по возрасту новобранцев. В зону спецоперации он поехал, так как считает себя патриотом.

«Я всегда говорю, я ничем не лучше других. Почему я должен сидеть на диване, когда другие ребята здесь воюют?», — говорит «Кит».

В одном из опорных пунктов съемочную группу ждал стол с осетинскими пирогам. Даже в полевых условиях осетины верны своей кухне. Идет национальный праздник Уастырджи, если по-русски, Святого Георгия, покровителя Осетии. Бойцы надеются, что в следующем году наступит мир и праздник они будут отмечать уже дома.