В Армении заявили о гибели третьего военного на границе с Азербайджаном

В Минобороны Армении заявили, что погиб третий военнослужащий ВС страны на границе вследствие обстрела со стороны Азербайджана.

«В зоне интенсивной перестрелки, начавшейся 11 января после провокаций ВС Азербайджана на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в полночь было обнаружено тело военнослужащего вооруженных сил Армении, рядового Ваага Бабаяна 2003 года рождения со смертельным огнестрельным ранением», - сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, что ранее в армянском Министерстве обороны передавали о гибели двух военнослужащих также на границе из-за обстрелов со стороны азербайджанской стороны.

Кроме того, по информации МО страны, еще двое военных были ранены, однако впоследствии их состояние стабилизировалось, их жизни находятся вне опасности.