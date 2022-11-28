Спасатели рассказали, как экипаж своими силами потушил пожар на судне в Охотском море

На данный момент людям и рыболовному траулеру ничего не угрожает.

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Пожар на рыболовном судне, добывавшем сельдь в Охотском море, потушен членами экипажа. На данный момент происшествие снято с контроля Сахалинского морского спасательного координационного подцентра.

«Ни людям, ни судну ничего не угрожает, наблюдается лишь небольшое задымление. Экипаж размещен в служебных помещениях», - передает сообщение дежурного спасательной службы ТАСС.

Возгорание на рыболовном траулере началось с каюты, после чего распространилось и на другие части судна. Однако благодаря быстрой реакции экипажа и находившихся неподалеку кораблей, его удалось оперативно потушить.

Этим летом произошел пожар на рыболовном траулере «Механик Маслак» в Санкт-Петербурге. Возгорание началось с мучного трюма. Пожар на судне также удалось оперативно потушить. В результате ЧП никто не пострадал.