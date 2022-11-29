Сломить врага внезапной атакой: в МО рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Майор Денис Черняков с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Подразделение, в составе которого действовал Черняков, в ходе ожесточенных боев с украинскими националистами взяло под контроль стратегически важный объект и закрепилось на его территории.
Стремясь восстановить контроль над объектом, противник предпринял попытку наступления на позиции российских десантников, активно применяя при этом артиллерийский и минометный огонь.
Российские десантники, находясь в отрыве от основных сил, сдерживали атаки украинских боевиков. Черняков вместе с другим офицером совершил вылазку в район расположения противника. Обнаружив в лесополосе группу боевиков десантники внезапно атаковали. Военнослужащим удалось уничтожить националистов и захватить трофейный автомобиль.
На автомобиле майор вместе с товарищем осуществляли подвоз доставляемых авиацией боеприпасов и продовольствия, эвакуировали раненых. Националисты, не сумев взять штурмом стратегический объект, отступили.
Спустя несколько дней, продвигались вглубь обороны противника в составе подразделения, Черняков корректировал огонь российской артиллерии. Украинские националисты, отступая, вели ответный артиллерийский огонь в сторону российских войск. В результате очередного обстрела часть военнослужащих, находящихся на пункте корректировки огня, получили осколочные ранения. Оценив ситуацию, майор Черняков оказал помощь раненым и эвакуировал их из-под огня противника, после чего, будучи раненым сам, продолжил корректировать огонь.
Благодаря смелости и мужеству военнослужащего ряд военных объектов противника были уничтожены огнем артиллерии, что вынудило его отступить.
Лейтенант Иван Мещеряков
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Подразделение под командованием лейтенанта Мещерякова выполняло боевую задачу по удержанию одного
из ключевых населенных пунктов, находящегося под контролем российских Вооруженных сил.
Противник превосходящими силами предпринял попытку выбить войска с занимаемых рубежей. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские позиции силами пехоты и бронетанковой группы, состоящей из танков и БМП.
Действуя профессионально и решительно, Мещеряков отдал приказание оператору на применение беспилотного летательного аппарата с целью корректировки огня нашей артиллерии, а также отвел танки на заранее подготовленные рубежи для удара по противнику с закрытых огневых позиций.
В ходе боя, проводя воздушную разведку с БПЛА, подразделение Мещерякова своевременно и точно выдавало целеуказания о местонахождении и перемещении техники и живой силы противника на вышестоящий командный пункт. По полученным координатам российская артиллерия и танки нанесли удар, в результате которого было уничтожено три танка и четыре БМП украинских боевиков.
Пехота националистов, лишившись поддержки бронетехники, отступила и попыталась закрепиться в близлежащей лесополосе, где и была уничтожена прицельным огнем нашей артиллерии и танков, так и не дойдя до российских оборонительных позиций.
Благодаря своевременным и грамотным действиям лейтенанта Мещерякова и его подчиненных удалось нанести серьезное поражение противнику, не допустить прорыва нашей линии обороны и сохранить жизнь и здоровье подчиненного личного состава.
Рядовой Алексас Рудзинскас
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Рядовой Алексас Рудзинскас выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные
в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Украинские боевики в своем стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, в составе которой следовал рядовой Рудзинскас, нанеся по ней удар с применением артиллерии и минометов.
Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Рудзинскас своевременно вывел свой автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив ее поражения националистами и подрыва боекомплекта.
Грамотные и профессиональные действия рядового позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.
За время участия в специальной военной операции Рудзинскас совершил более двадцати рейсов, доставив на позиции более ста тонн различного груза.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.
Экспертное мнение и аналитика