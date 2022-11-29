Сломить врага внезапной атакой: в МО рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

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Майор Денис Черняков с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Подразделение, в составе которого действовал Черняков, в ходе ожесточенных боев с украинскими националистами взяло под контроль стратегически важный объект и закрепилось на его территории.

Стремясь восстановить контроль над объектом, противник предпринял попытку наступления на позиции российских десантников, активно применяя при этом артиллерийский и минометный огонь.

Российские десантники, находясь в отрыве от основных сил, сдерживали атаки украинских боевиков. Черняков вместе с другим офицером совершил вылазку в район расположения противника. Обнаружив в лесополосе группу боевиков десантники внезапно атаковали. Военнослужащим удалось уничтожить националистов и захватить трофейный автомобиль.

На автомобиле майор вместе с товарищем осуществляли подвоз доставляемых авиацией боеприпасов и продовольствия, эвакуировали раненых. Националисты, не сумев взять штурмом стратегический объект, отступили.

Спустя несколько дней, продвигались вглубь обороны противника в составе подразделения, Черняков корректировал огонь российской артиллерии. Украинские националисты, отступая, вели ответный артиллерийский огонь в сторону российских войск. В результате очередного обстрела часть военнослужащих, находящихся на пункте корректировки огня, получили осколочные ранения. Оценив ситуацию, майор Черняков оказал помощь раненым и эвакуировал их из-под огня противника, после чего, будучи раненым сам, продолжил корректировать огонь.

Благодаря смелости и мужеству военнослужащего ряд военных объектов противника были уничтожены огнем артиллерии, что вынудило его отступить.

Лейтенант Иван Мещеряков