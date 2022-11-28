Метели и мороз до минус 40: в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в ближайшие дни

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Аномальные холода, снег, метели и сильный ветер придут в некоторые регионы России на текущей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, непогода придет на юг России: в Ростовской области в ближайшие дни прогнозируются снег, ветер до 20 м/с и гололедица, в Крыму ожидается ветер до 22 м/с и дождь, в горах — снег с дождем.

Мощный циклон станет причиной плохой погоды в Камчатском крае. В регион придут сильный мокрый снег и метели, на побережье ветер может достигать 30 м/с. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Приморском крае, 30 ноября температура упадет до минус 10 градусов, что станет причиной сильной гололедицы, уточнил метеоролог.

Вильфанд также рассказал об «экстремальной холодной» погоде в ряде регионов. Так, на Урал придут 30-градусные морозы, температура будет на 7-10 градусов ниже нормы.

«В Курганской, Челябинской областях прогнозируется 23-30 градусов мороза ночью и 16-20 градусов мороза днем», — отметил он в беседе с ТАСС.

В ряде регионов юга Западной Сибири температура будет на 10-14 градусов ниже нормы, в Новосибирской области — на 16-20. В Томской области ожидается ночами минус 33-35 градусов и минус 18-25 днем. В Иркутской области вплоть до 1 декабря в отдельных районах будет опускаться до минус 43 градусов, добавил синоптик.