В Элисте введен карантин по гриппу и ОРВИ

Все массовые мероприятия в центре Калмыкии отменены, стационары готовятся к наплыву инфицированных.

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Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев объявил о введении карантина в Элисте из-за угрозы стремительного распространения гриппа и ОРВИ среди населения.

«В республике зафиксировано ухудшение эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ. На 47-й календарной неделе, с 21 по 27 ноября, в Элисте отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте 7-14 лет в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели. В связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ в Элисте с 29 ноября вводятся ограничительные мероприятия», - приводит ТАСС заявление Санджиева.

Карантин подразумевает под собой запрет всех массовых мероприятий на территории Элисты, в том числе спортивных состязаний. Приостанавливаются занятия в школах для учащихся с первого по девятые классы, а также в организациях дополнительного образования среди детей этого возраста.

Кроме того, вводится готовность к перепрофилированию стационаров для госпитализации больных гриппом и ОРВИ, создается неснижаемый запас медикаментов и необходимого оборудования.