Фотошоп или новый имидж: как в Индонезии губернаторы ответили на слова президента о преемнике

Президент Индонезии избирается сроком на пять лет, после чего может быть переизбран только один раз. В 2024 году в стране состоятся выборы нового главы государства.

© Фото: ridwankamil, ganjar_pranowo, Instagram*

Два кандидата на пост президента Индонезии ответили на заявление действующего лидера Джоко Видодо, который сказал, что у его преемника должна быть «седая от мудрости голова».

Губернатор провинции Западная Ява Ридван Камиль через несколько часов разместил в своем Instagram* (экстремистская сеть, запрещена в России) кадр, на котором его темный цвет волос был изменен на белоснежный.

«Жена сказала со следующего месяца поменять прическу. Не знаю, зачем ей это», - написал он под фото.

Другой кандидат, губернатор Центральной Явы Ганджар Праново, также показал подписчикам в социальных сетях свой новый образ. На фото привычно седые волосы главы региона окрашены в черный.

«Я постригся... Есть ли у вас советы, как теперь ухаживать за волосами?» - обратился он к подписчикам.

Президент Индонезии избирается сроком на пять лет, после чего может быть переизбран только один раз. В 2024 году в стране состоятся выборы нового лидера страны.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.