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ВОЗ нашла недискриминационный вариант названия для оспы обезьян

Ян Брацкий
16:21 28.11.2022
Решение принято из-за расистских и дискриминационных заявлений, уточнили в организации.
ВОЗ нашла недискриминационный вариант названия для оспы обезьян
© Фото: Chen Junxia, XinHua, GlobalLookPress
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет использовать новый термин, обозначающий оспу обезьян. Решение принято из-за расистских и дискриминационных заявлений, говорится в отчете на сайте ВОЗ.

«После серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использовать новый предпочтительный термин "mpox" на английском в качестве синонима оспы обезьян. Оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года, пока "оспа обезьян" не будет выведена из употребления», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ранее группа экспертов Всемирной организации здравоохранения официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых сочли дискриминационными для африканских стран.

До этого эксперты ВОЗ сообщили о почти 73 тысячах заболевших оспой обезьян. Больше всего случаев зафиксировано в США, где вирус выявлен у 26 834 человек, в Бразилии зафиксировали 8 521 случай, в Испании и Франции - 7 239 и 4 064 случая соответственно. Уточняется, что скончались от инфекции 28 человек. Вирус уже проник и в Россию: недавно в Санкт-Петербурге был выявлен второй случай заболевания. Оспой заразился мужчина, недавно вернувшийся из поездки по Европе. 

Заболевание относится к разряду редких. Обычно протекает без каких-либо осложнений, и больной выздоравливает в течение нескольких недель. На начальном этапе симптомы оспы схожи с признаками ОРВИ. После на теле больного проявляется сыпь.

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