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Политолог высказался о возможностях Киева «захватить» Крым

Ян Брацкий
15:40 28.11.2022
По мнению эксперта, для этих целей Украину накачивали оружием, а сама она развивала милитаризацию, как одну из основных составляющих государства.
Политолог высказался о возможностях Киева «захватить» Крым
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Современная Украина является «исключительным фактором дестабилизации» на границах с Россией, а нынешний режим может планировать военные операции в Крыму. Так политолог Владислав Ганжара прокомментировал высказывание экс-главы ВДВ Украины Михаила Забродского о том, что официальный Киев планирует «вернуть» Крым в 2023 году.

«Киевский режим не зря на протяжении восьми лет развивал одну составляющую своего государства - милитаризацию страны. Накачка Украины вооружениями началась не в 2022 году», - напомнил политолог в беседе с RT.

О том, что Украина планировала захват Крыма в 2023 году бывший командующий ВДВ, а ныне замглавы комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности и обороне генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил ранее.

В Кремле неоднократно указывали, что о «возвращении» Крыма в состав Украины не может быть и речи, а слова официальных украинских лиц на эту тему являются обсуждением отчуждения территории России.

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