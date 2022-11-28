Читают Дроздов, Бутман и Фетисов: как проходит Евразийский экологический диктант

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Три тысячи человек подали заявки на участие в Евразийском экологическом диктанте. Он проходит в Российском государственном социальном университете и в филиалах РГСУ, в том числе - в Киргизской республике и в Белоруссии.

К акции онлайн смогли присоединиться русскоговорящие граждане любой страны самых разных возрастов. Сам диктант состоит из 30 вопросов.

Задания читают профессор МГУ Николай Дроздов, космонавт Федор Юрчихин, музыкант Игорь Бутман и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

«Евразия сегодня - это главный континент на планете Земля, знание, понимание, что происходит на этом континенте - очень важно для вас. Тем более, что технологии, которые будут применяться в ближайшие годы, еще на стадии разработки», - сказал Фетисов.

Кроме того, он выразил надежду на то, что в экодиктанте принимают участие «ребята, которые сумеют эти технологии изобрести и внедрить в нашу жизнь».