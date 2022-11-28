В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Читают Дроздов, Бутман и Фетисов: как проходит Евразийский экологический диктант

Анна Назайкина
15:16 28.11.2022
К акции онлайн смогли присоединиться русскоговорящие граждане любой страны самых разных возрастов. Сам диктант состоит из 30 вопросов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Три тысячи человек подали заявки на участие в Евразийском экологическом диктанте. Он проходит в Российском государственном социальном университете и в филиалах РГСУ, в том числе - в Киргизской республике и в Белоруссии.

К акции онлайн смогли присоединиться русскоговорящие граждане любой страны самых разных возрастов. Сам диктант состоит из 30 вопросов.

Задания читают профессор МГУ Николай Дроздов, космонавт Федор Юрчихин, музыкант Игорь Бутман и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

«Евразия сегодня - это главный континент на планете Земля, знание, понимание, что происходит на этом континенте - очень важно для вас. Тем более, что технологии, которые будут применяться в ближайшие годы, еще на стадии разработки», - сказал Фетисов.

Кроме того, он выразил надежду на то, что в экодиктанте принимают участие «ребята, которые сумеют эти технологии изобрести и внедрить в нашу жизнь».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:24 В стране и мире
Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»
15:23 В стране и мире
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве женщина была в наркотическом опьянении
14:22 В стране и мире
В Турции загорелся химический завод
14:19 В стране и мире
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
14:09 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили о провале атак и контратак врага на четырех направлениях
Популярное
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.