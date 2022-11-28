Завод в Чжэнчжоу из-за протестов может недопроизвести 6 млн iPhone

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Массовые беспорядки и протесты на самом крупном в мире предприятии по производству iPhone в Китае могут привести к снижению производства на шесть миллионов смартфонов до конца текущего года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на производственные источники.

На прошлой неделе стало известно, что рабочие завода в Чжэнчжоу устроили протесты из-за ограничений, вызванных вспышкой коронавирусной инфекции. В социальных сетях появились кадры столкновений людей в защитных костюмах и сотрудников предприятия.

Напомним, что китайский завод еще с середины прошлого месяца создал на своей территории так называемый замкнутый контур. Были усилены меры по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, по данным СМИ, примерно 20 тысяч работников оказались заперты на территории предприятия. Спустя некоторое время в соцсетях они пожаловались на недостаточное количество еды и лекарств. Однако в руководстве компании эта данные опровергли.