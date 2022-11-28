Цена нефти Brent упала ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января

Мировые цены на сырье, согласно данным торгов, падают более чем на 3%.

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В понедельник стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января. Вместе с тем мировые цены на сырье, согласно данным торгов, падают более чем на 3%.

Так, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent по состоянию на 10.12 по московскому времени падала на 3,19%, отмечает РИА Новости. Кроме того, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,2%, до 73,88 доллара.

Напомним, в ноябре министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сократить добычу нефти. Снизить ее планируется на два миллиона баррелей в сутки.

Заключенная договоренность в перспективе должна привести к росту цен на нефть.