В стране и мире Основатель Forex Club Вячеслав Таран разбился на вертолете в Монако Анна Назайкина Кроме того, утверждается, что на борту воздушного судна, летевшего из Швейцарии, находился пилот. © Фото: Vittex, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Читайте нас на: На борту вертолета, разбившегося на прошлой неделе в районе Монако, в качестве пассажира находился предприниматель и основатель группы компаний Forex Club Вячеслав Таран, пишет Monaco Daily News. Напомним, что авиационное происшествие произошло в минувшую пятницу, 25 ноября. Вертолет принадлежал компании Monacair. Кроме того, по информации издания, на борту воздушного судна, летевшего из Швейцарии, находился 35-летний пилот. Он также стал жертвой крушения. Экспертное мнение и аналитика