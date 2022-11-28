Основатель Forex Club Вячеслав Таран разбился на вертолете в Монако
Кроме того, утверждается, что на борту воздушного судна, летевшего из Швейцарии, находился пилот.
© Фото: Vittex, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
На борту вертолета, разбившегося на прошлой неделе в районе Монако, в качестве пассажира находился предприниматель и основатель группы компаний Forex Club Вячеслав Таран, пишет Monaco Daily News.
Напомним, что авиационное происшествие произошло в минувшую пятницу, 25 ноября. Вертолет принадлежал компании Monacair.
Кроме того, по информации издания, на борту воздушного судна, летевшего из Швейцарии, находился 35-летний пилот. Он также стал жертвой крушения.