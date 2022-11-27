Армия Армия Армия

Для участников СВО запустили туристический поезд до Великого Устюга

09:35 27.11.2022
Участники СВО и члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» совместно с ОАО «РЖД».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине, и члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» совместно с ОАО «РЖД».

Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва - Великий Новгород - Горный парк Рускеала - Архангельск - Великий Устюг. В поездку 26 ноября отправились 227 человек, из которых 20 - участники специальной военной операции, 207 - члены семей военнослужащих, включая 106 детей. Самому маленькому ребенку - 3 месяца.

В торжественной церемонии отправления первого экскурсионного поезда с Ленинградского вокзала Москвы приняли участие заместитель министра обороны России - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, телеведущая, журналист, член Общественного совета при Минобороны России Арина Шарапова, начальник Департамента корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Максим Лунев, генеральный директор АО «РЖД Тур» Роман Бараковских.

«В преддверие новогодних и рождественских праздников хотелось бы подарить в первую очередь детям военнослужащих-участников специальной военной операции праздничное настроение, незабываемые эмоции и впечатления от встречи с красотами русского севера и путешествие в настоящую зимнюю сказку», - сказал генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Запланировано отправление еще трех экскурсионных поездов, которые отправятся из Москвы в гости к Деду Морозу 3, 10 и 17 декабря 2022 года. Всего в акции "Своих не бросаем" примут участие более 1000 человек.

Путешествия пройдут в формате «поезд-отель», в программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе во время экскурсионной программы. Участники акции посетят популярные туристические центры, познакомятся с историей и культурой городов. В Великом Новгороде запланировано посещение Новгородского Кремля и музея народного деревянного зодчества «Витославлицы», в Горном парке Рускеала - знакомство с Мраморным каньоном, а в Архангельске - ознакомление с музеем под открытым небом «Малые Корелы».

В завершающий экскурсионный день всех детей и взрослых ждет яркая встреча с главным зимним волшебником - Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:02 В стране и мире
Российские суды впервые рассмотрят дела в отношении физлиц-иноагентов
09:03 В стране и мире
Решение о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев примут в начале декабря
08:40 Армия
Видео
Дети школ-интернатов Запорожья получили гуманитарную помощь из регионов РФ
05:13 Армия
Видео
«Прикрывали отход, кто-то должен был остаться»: освобожденные из плена рассказали о последнем бое
23:39 В стране и мире
Захарова: политики ЕС сами подтолкнули к энергокризису страны Европы
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.