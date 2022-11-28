Сорок целей за месяц: кадры работы одного из лучших расчетов ЗРК «Бук-М3» в зоне СВО

Личной состав батареи ЗРК «Бук-М3» за успехи в ходе СВО отмечен государственными наградами.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа в зоне специальной военной операции.

В ходе СВО смешанная батарея зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Бук-М2» за последний месяц уничтожила около 40 средств воздушного нападения противника в зоне ответственности.

Расчеты двух поколений ЗРК действуют в единой системе противовоздушной обороны для распределения целей в зависимости от дальности и тактико-технических характеристик. Это позволяет повысить эффективность работы системы ПВО, сохранить ресурс и значительно продлить срок эксплуатации зенитных ракетных комплексов.

В результате боевой работы батареи ЗРК «Бук-М3» и «Бук-М2» ЦВО были сбиты ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты, снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS, баллистические ракеты «Точка-У», что позволило предотвратить жертвы среди мирного населения и сохранить работоспособность критически-важных объектов регионов России.

«В ходе специальной военной операции личный состав батареи выполняет задачи по уничтожению воздушных целей. За последний месяц было сбито порядка 40 целей, таких как беспилотные летательные аппараты, баллистическая цель «Точка-У» и ракетные системы залпового огня HIMARS. Личный состав батареи награжден государственными наградами. Я лично награжден медалью Жукова, чем я горжусь», - рассказал командир батареи ЗРК «Бук-М3», позывной «Пианист».

За мужественные и самоотверженные действия по охране воздушного пространства в зоне ответственности подразделений ПВО Центрального военного округа личный состав батареи награжден государственными наградами: медалями Жукова, Суворова и «За отвагу».

Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.