Европейские дрова и пункты обогрева:обратная сторона экономической блокады России

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Коллективный Запад в попытках удушить Россию экономически все никак не унимается. Не смотря на тысячи и тысячи уже введенных санкций, как стало известно, Евросоюз сейчас с «максимальной скоростью» готовит новый пакет рестрикций. В этот раз они должны ослабить способность России вести военные действия на Украине. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, Брюссель не успокоится до тех пор, пока Киев не одержит верх над Москвой.

При этом, как пишет Wall Street Journal, раскол внутри Европы все сильнее, и чем холоднее на улице, тем меньше там желающих продолжать экономическую войну. Вот и очередная попытка договориться о потолке цен на нефть и газ в ЕС на этой неделе провалилась. При этом Вашингтон пытается убедить своих союзников увеличить давление на Москву.

3000 долларов за 1000 кубометров российского газа. Именно такой потолок цен на этой неделе пыталась согласовать Еврокомиссия и не смогла. Против выступили большинство стран - и каждая по своей причине. Немцы заявили, что рынок не нуждается в искусственной регулировке, венгры, что это попытка подорвать суверенитет каждой отдельной страны, а представители Польши и Испании вообще катком прошлись по еврочиновникам.

«Все условия были будто специально выбраны так, чтобы этот проект никогда не согласовали. Он не подходит Европе, неэффективен и вообще выглядит как чья-то дурная шутка», - заявила Тереза Рибера, министр по экологическим преобразованиям Испании.

Не помогли ни громкие крики о том, что это экстренная мера спасения Европы от Путина, ни уверения в том, что всем нуждающимся будет оказана помощь. Жители Старого Света больше друг другу не верят. А потому на этой же неделе не приняли и вторую меру Евросоюза - потолок цен на российскую нефть. Еврокомиссия предложила предельный уровень в 65 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли его слишком высоким - они предлагают цифру в 30 долларов. А вот Греция и Мальта, у которых большой танкерный флот, выступают за потолок цен не менее 70 долларов. Согласовывать цены на нефть продолжат на следующей неделе.

«Мы совсем скоро введем глобальное ограничение цен на российскую нефть. Мы продолжаем работать над тем, чтобы ударить Россию в больное место», - подчеркнула Урсула Фон Дер Ляйен.

В качестве компромисса страны-члены ЕС обсуждают, в том числе, регулярный пересмотр предельного уровня цен на российскую нефть. Но тогда вообще непонятно, зачем нужен такой потолок. Россия уже прокомментировала все эти тараканьи бега европейских политиков, заявив, что те, кто примет решение о потолке цен на российские нефть и газ, тут же лишатся возможности получать и нефть, и газ - ищите где хотите и по каким хотите ценам…

«У европейцев пока что в нюансах очень непонятные обсуждения идут по этому потолку. Малообъяснимые цифры называются, такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения — не для эффекта, а чтобы поставить галочку, что потолок введен. Мы исходим пока из установки президента Путина, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут потолок цен или присоединятся к нему», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европа и так сейчас вынуждена в разы переплачивать за углеводороды, цены, действительно на все, выросли. Сырьевой кризис подстегивает рекордную для этого века инфляцию, которая грозит похоронить европейскую промышленность.

Энергетика потянула за собой экономику. Полностью избавившись от российского трубопроводного газа, Европа вдруг с ужасом осознала, что подсела на американский сжиженный. А дальше начался хаос - падение инвестиций, деиндустриализация… И вот уже - раздор в благородном семействе. И сегодня Европа готова предъявить Америке счет, за все, что происходит у нее.

Первая ласточка - статья в американском издании Politico. Американские журналисты пишут, что власти Евросоюза вдруг прозрели, что США обогащаются на фоне кризиса в Европе. Правда, пока возмущения высказываются только за закрытыми дверями.

«Европейские чиновники в ярости от администрации Байдена и обвиняют американцев в том, что Вашингтон наживается на конфликте, в то время как страны ЕС страдают. Если посмотреть на ситуацию трезво, страна, которая больше всего выигрывает от конфликта, — это США, поскольку они продают больше дорогого газа, а также потому, что они продают больше оружия», - пишет Politico.

И вот, буквально в минувшую субботу стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон собирается лететь в Соединенные Штаты на встречу с Джо Байденом – уговаривать американского президента не переманивать европейские компании. Париж считает, что законы США, предусматривающие субсидии для переезжающих компаний, буквально уничтожит промышленность Европы.

«Мы должны поддерживать свои компании, свои производства. Прямо на наших глазах Соединенные Штаты развивают нашу промышленность на своей земле. Мы должны тверже защищать интересы европейских компаний», - считает Брюно Ле Мер, министр финансов Франции.

На фоне французских заявлений Германия проявляет чудеса изворотливости и открыто демонстрирует всем, что двойные стандарты - это вполне нормальный способ ведения бизнеса… Германия, например, не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения. И тут же, еврокомиссар по энергетике, Кадри Симсон, не моргнув глазом заявляет, что российского газа в европейских трубопроводах вообще нет…

«Мы полностью заместили газ, теперь он не поставляется из России. Мы заменили его на сжиженный природный газ или на дополнительный трубопроводный газ из надежных источников. Российского газа у нас больше нет», заявил Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике.

Ну нет так нет. Киев - реальная причина всего происходящего - сигнал услышал и опять начал подворовывать газ, предназначенный для Молдавии и Приднестровья… Как заявили представители «Газпрома», компания фиксирует «оседание на Украине» газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям. Решение одно - сокращать поставки, ровно на недостающую величину. Цены на мировых рынках от этой новости резко пошли вверх.

«В Европе есть опасения, что проблема с Молдавией может стать началом полного прекращения транзита, поскольку споры о различных положениях контракта были одной из причин ухудшения экономических связей между Россией и Западом», - пишет Bloomberg.

Украине сейчас газ нужен как никогда. В результате точечных ударов российских Вооруженных Сил, повреждены в той или иной степени все украинские электростанции, за исключением трех атомных. Президент Украины Владимир Зеленский уже объявил об открытии так называемых «пунктов несокрушимости», в которых украинцы смогут погреться и зарядить телефоны.

«Мы запускаем наш новый проект "пункты несокрушимости", чтобы поддержать людей по всей стране. На сегодняшний день уже подготовлено более 4000 таких пунктов. Запланировано еще больше!», - заявил Зеленский 23 ноября.

Однако, это заявление Зеленского, как и многие предыдущие оказалось фикцией. Пункты несокрушимости — сокрушились... Киевляне пожаловались, что по указанным адресам либо нет никаких пунктов, либо в них самих нет электричества. На самом деле - пункты "незламностi" - это самый банальный пиар украинского Президента, современные «потемкинские деревени»…

При этом пиар не спасет Украину, когда заморозки действительно наступят. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения заявил, что с наступлением зимы 2-3 миллионам украинцев придется покинуть свои дома, чтобы выжить. А мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что киевлян может ожидать «худшая зима со времен Второй мировой войны».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также предупредил, что Украину ждет, цитата, «ужасающая зима». И сразу же добавил, что холод станет настоящим испытанием и для Европы.

Высокие счета за отопление уже сейчас вынуждают европейцев экономить буквально на всем. Во вторник Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра. Пока, правда, только автопаркам, а не частникам - ну так и зима пока не началась…

«Средний европеец использует от 5 до 10 литров масла для фритюра в год. Все это можно превратить в биотопливо! Это, конечно, эксперимент, но он поможет нам сократить траты на бензин, что уже неплохо», - считает Франческо Кантино, специалист по альтернативному топливу.

Ну а власти Болгарии решили создать комиссию по вопросу дефицита дров и высоких цен на них. Министерство сельского хозяйства страны ранее запретило вывоз из страны древесины, сославшись на нехватку дров для собственных нужд. За один год цены на этот вид топлива выросли в два раза. А в Латвии дрова теперь даже можно страховать - их начали воровать в массовом порядке!

«В этом году появилась особенность: крадут дрова, гранулы, брикеты. Люди должны сами заботиться о них, прятать от посторонних глаз. Кто-то не прибрел, кто-то мерзнет, вот и берут чужое. Люди раньше даже не задумывались, чтобы застраховать, например, дрова», - отметила Илзе Андерсоне, глава департамента регулирования возмещений страховой компании.

Что же касается простых жителей Европы, то они продолжают митинговать с требованиями прекратить финансирование Украины и поставку вооружений на ее территорию, которые только усугубляют конфликт. Антивоенные протесты охватили всю Центральную Европу. В Восточной Германии, например, такие митинги проходят уже несколько недель. Протестующие называют Берлин марионеткой Вашингтона и призывают к пересмотру политики в отношении Украины.

Но не только для Европы антироссийские санкции стали катастрофой. Пострадали от них и ни в чем не повинные «третьи страны» - именно до беднейших государств Азии и Африки не дошли сегодня зерно, удобрения и продовольствие. Глядя на весь этот европейскую экономическую возню, Россия приняла однозначное решение - мы будем и дальше оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом еды из-за авантюрной политики Запада.

Как отметил президент России Владимир Путин, мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная, без всякого преувеличения, непрофессиональная политика некоторых западных стран».