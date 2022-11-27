Блэкаут и истерика Зеленского: ВС РФ устроили жаркое завершение осени для Украины

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ВС РФ продолжают наносить массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины; 23 ноября с бомбардировщиков и малых ракетных кораблей были выпущены порядка 70 ракет. Вкупе с предыдущими ударами сработал накопительный эффект: на Украине произошло масштабное снижение выработки электроэнергии. Оказались обесточены и прекратили подачу света все украинские АЭС, а также большинство тепло- и гидроэлектростанций. В общем декоммунизация, на которой так настаивали в Киеве – в разгаре. Все, что было построено Советским Союзом – планомерно разрушается, отключается, и территориальное образование, именуемое Украиной, возвращается в средневековье.

Только провожать взглядом российскую ракету остается украинским зенитчикам. 23 ноября, воздушная тревога в очередной раз объявлена на всей территории страны. Украинские системы ПВО не справляются. 70 ракет было выпущено по украинской инфраструктуре. Киев, Одесса, Днепропетровск, Кривой Рог, Николаев, Полтава, Харьков и десяток других городов без света, нашим высокоточным оружием поражены десятки объектов двойного назначения. Насколько успешно, можно судить по фото со спутника НАСА : практически полный блэкаут в масштабах целой страны.

В результате боеспособность националистов снижается. Украинским боевикам приходится закупать генераторы, искать топливо, возможность заряжать аккумуляторы для танков и других боевых машин, встали электровозы на железной дороге, а значит, будут серьезные проблемы с переброской войск. Российские ракеты бьют только по военным объектам, но в Киеве продолжают обвинять Россию в ударах по гражданским зданиям. Впрочем, обман быстро вскрывается. Этот жилой дом в Киеве, якобы, был разрушен российской ракетой. Только вот на обломках самого снаряда - американские надписи. Как выяснилось, это ракета NASAMS, которую Киеву поставляют США. Ошибочные удары Украины по своим же городам подтверждают и западные источники, например, свежая статья Нью-Йорк таймс про уничтожение жилого дома в Краматорске.

«Ракета американского производства, выпущенная украинскими войсками, в сентябре ранила трех мирных жителей на востоке Украины. Об этом свидетельствуют показания местных жителей и результаты изучения обломков, обнаруженных на месте происшествия. Удар был нанесен ракетой AGM-88B, которая запускается с истребителя по наземным целям, таким как радары и системы ПВО», - пишет The New York Times.

Однако доказательства Киев вообще никогда не интересовали. Вечером в среду Зеленский потребовал срочно собрать Совет Безопасности ООН - в полночь по московскому времени. Совбез послушно собрался, украинский президент подключился по видеосвязи, чтобы голословно обвинить Россию в разрушении украинских гражданских объектов.

«Только за сегодняшний день - более 70 ракет по нашей энергетической инфраструктуре. Дамы и господа, среди вас представители страны, которая ничего не предлагает миру, кроме террора, дестабилизации и дезинформации. Никакие российские формулы не предлагают ничего другого. И потому мы обращаемся к нашим партнерам за поддержкой для защиты нашего неба», - заявил Зеленский.

В ответ на все эти истерики и обвинения Россия раз за разом, терпеливо, четко и ясно объясняет куда мы бьем, а главное - почему.

«Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией. Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, - одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО», - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Что же касается обвинений в адрес России - гуманитарные проблемы на Украине начались не сейчас, а 8 лет назад. Но Запад замечает их только когда ему это выгодно.

«Сегодня многие сокрушались, что жители Украины рискуют остаться без света и воды. Что-то мы не припомним, чтобы кто-то на Западе высказывал беспокойство, когда в это же время в 2015 году без воды и электричества остались жители Крыма. Не говоря уже о Донбассе, которому 8 лет перекрывали «экономический кислород», - напомнил Василий Небензя.

И казалось бы, все сказанное так очевидно, но снова и снова все российские попытки объяснить, рассказать, открыть глаза на то, что происходит на Украине наталкиваются на глухую стену. Запад делает вид, что то ли не слышит, то ли не понимает Москву.

Снабжение Украины оружием и деньгами продолжается, Штаты пообещали Киеву еще 4 с половиной миллиарда долларов, Евросоюз на этой неделе перевел 2 с половиной миллиарда евро. И это не считая бронетехники, артиллерии, реактивных систем залпового огня, беспилотников, самолетов и вертолетов, зенитно-ракетных комплексов, экипировки… Но взамен будьте любезны отработать, говорит английский министр обороны, уже прямо заявляя, война на Украине должна продолжаться.

«Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, оборудовании и качестве боевого состава против деморализованных, плохо обученных, плохо оснащенных россиян, в интересах Украины сохранить темп зимой. У них есть 300 тысяч единиц арктического боевого снаряжения, полученного от международного сообщества», - заявил Бен Уоллес, министр обороны Великобритании.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг идет еще дальше, строит планы уже на стратегическую перспективу. По его мнению, военный конфликт затянется, а Североатлантический альянс об этом позаботится.

«НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим. В более долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советских времен к современным стандартам, доктринам и образцу обучения НАТО», - заявил генсек альянса.

Но вот в чем парадокс: все это оружие, которое Запад поставляет Киеву, может спровоцировать катастрофу, которая прежде всего затронет Европу. Украинские артиллерийские батареи беспрерывно наносят удары по Запорожской АЭС - одному из самых опасных объектов в мире.

«Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов.Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме», - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Еще одно направление, которое до сих пор вызывает опасения - американские биолаборатории на Украине. А еще с началом спецоперации стало достоверно известно, что на Украине американские специалисты разрабатывали биологическое оружие. На неделе в Минобороны рассказали, что курировали эксперименты американские чиновники самого высокого уровня. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был одним из авторов документа о необходимости создания американского биооружия, направленного против определенных народов.

«Обратите внимание на представленный в сентябре 2000 года доклад "Перестройка обороны Америки", соавтором которого является Болтон. В документе отмечено, что "…что для достижения позиции мирового лидерства Соединенным Штатам необходимо сохранить превосходство своих Вооруженных Сил, при этом одним из путей модернизации является создание биологического оружия. При этом продвинутые формы биологического оружия, способные нацеливаться на определенные генотипы, смогут изменить роль данного вида вооружений – вместо средства устрашения оно станет выгодно применяться в политике…"» , - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Фактически Украина сейчас превратилась в огромный полигон, набитый западным оружием, и это не только пушки и ракеты, но и крайне опасные вирусы, ядерные объекты. Именно поэтому спецоперацию необходимо продолжать до полной демилитаризации Украины.

И как стало известно, высокоточные удары продолжают приносить плоды. Российские ракеты полностью и надолго вывели из строя железную дорогу в районе Кривого Рога. Это существенно усложнит нацистам переброску вооружения в Запорожье. Ну а на украинские фейки о том, что ракеты у нас заканчиваются, можно ответить кадрами с визитов заместителя министра обороны Михаила Мизинцева на Верхнетуринский машиностроительный завод и замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева наипредприятие, на котором производят наши высокоточные ракеты.

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», - подчеркнул Медведев.

Как видно на кадрах - боеприпасов у нас достаточно.