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Битва за Марьинку: как идет освобождение стратегически важного населенного пункта

Валентин Гвоздев
18:30 27.11.2022
Район, за который сейчас идет схватка - это хорошо укрепленные и оборудованные позиции боевиков. Вся территория к западу от Донецка - это сплошные бетонные овраги и траншеи, в которых нацисты плотно окопались за восемь лет, и выбить их сейчас непросто. Непросто, но возможно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские войска теснят противника по всей линии фронта в Донбассе. Благодаря успешным действиям на этой неделе наши бойцы зашли в центр Марьинки и уже закрепляются на новых позициях. В городе идут уличные бои, наши штурмовики планомерно выдавливают противника с занимаемых позиций.

«Штурм идет планомерно. Нам удается запутать врага. Вынудить его делать ошибки. Мы этим пользуемся и идем вперед. Победа будет за нами», - рассказывают военнослужащие.

Этот населенный пункт, вплотную прилегающий к Донецку, националистам удавалось удерживать все восемь лет. Именно отсюда неонацисты терроризируют мирное население Донецка, ведя непрерывные обстрелы города и окрестных населенных пунктов. Взятие Марьинки не только позволит вздохнуть с облегчением дончанам, но и нарушит логистику укронацистов на этом направлении. Противник уже бросает позиции и некогда боевых товарищей.

На южно-донецком направлении наши реактивные системы залпового огня перемалывают позиции националистов. Каждый день киевский режим бросает на убой все новые резервы, но достичь каких-либо успехов не может.

«Укрыта пехота в опорном пункте. Накрыли, поразили», - рассказал командир реактивной батареи, позывной Висла.

Менее 15 минут нужно нашим артиллеристам, чтобы выдвинуться на огневую позицию, развернуться и нанести удар. Мастерство расчетов нашей реактивной артиллерии пресекает все попытки боевиков киевского режима восстановить утраченное положение на южно-донецком направлении - противника раз за разом отбрасывают на исходные позиции.

«Если когда мы заходили противник находился где-то километрах в 15 от нас, то есть он до нас доставал, то сейчас нам приходится подкатываться еще километров на 5 - 10, чтобы доставать до него», - рассказал Висла.

Севернее, на Артемовском направлении, также ведется активное наступление. Зачищен пригород - Белогоровка. В самом Артемовске российские штурмовики на недели отбили мусороперерабатывающий завод на юге населенного пункта и продолжают зачищать промзону. Город в оперативном окружении.

Артемовск - стратегически важный город, он стоит на перекрестке дорог, отсюда открывается путь ко всем населенным пунктам ДНР, подконтрольных ВСУ. К тому же здесь расположены склады вооружения и боеприпасов, еще с советских времен. Потеря Артемовска для киевского режима будет означать провал в ДНР.

На Сватовском направлении войска вошли в село Новоселовское. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ежедневно отражается от трех до пяти попыток противника контратаковать наши позиции. 

Экипажи самоходных артиллеристских установок на запорожской линии соприкосновения не прекращают свою работу. 152-миллиметровая самоходная гаубица «Акация» способна  поразить противника на расстоянии более 20 километров. 

Киевский режим перебрасывает к линии соприкосновения все новые силы, которые тут же становятся целью наших артиллеристов. С потерями в Киеве не считаются уже давно.

«Работаем ежедневно. День и ночь. Люди постоянно находятся в работе. Выполняют задачу по огневому поражению противника. На каждой машине уже больше 20 звездочек за подбитую технику», - рассказал командир расчета.

Такая интенсивная работа артиллеристов дает свои плоды. Ежедневно расчеты уничтожают скопления живой силы и техники противника. Боевая работа идет сразу в нескольких районах Запорожской области: Комышевахе, Орехове, Железнодорожном и Гуляйполе.

Массированные обстрелы не дают противнику сформировать ударные группы, чтобы пытаться контратаковать. А тем временем инженерно-саперные войска продолжают укреплять оборону этого напряженного участка фронта.

Начальник саперной службы батальона «Крым» устанавливает противотанковую мину ПТКМ-1Р. Как только в радиусе 200 метров появится техника противника - мина пошлет в нее смертоносный кумулятивный заряд.

«Стоят датчики шумовые, которые полностью пишут звук. Стоит сейсмодатчик, который считывает вибрацию. Мина прошибает броню танка, полностью уничтожает боекомплект. Бьет либо в двигатель, либо под боеуклад», - рассказал военнослужащий с позывным Кот.

А под Херсоном в боевых действиях активно принимает участие новый талисман десантников - енот Херси. Спасенный из Херсонского зоопарка, он теперь полноправный член разведподразделения. Енот сопровождает десантников в ночных выходах и помогает корректировать артиллеристские удары по укронацистам, которые оккупировали  его родной русский город.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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