Спорт Япония уступила команде Коста-Рики на ЧМ-2022 Ирина Елагина Команда Коста-Рики лишила японцев трех очков и уменьшила их шансы на выход из группы. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Читайте нас на: Сборная Японии проиграла футболистам Коста-Рики в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Игра прошла на стадионе «Ахмед бин Али» и завершилась со счетом 1:0 в пользу костариканцев. Победу обеспечил точный удар Кейшера Фуллера на 81-й минуте. Команда Коста-Рики лишила Японию победных очков и уменьшила ее шансы на выход из группы. Напомним, что в матче первого тура японцы обыграли сборную Германии со счетом 2:1, а костариканцы уступили испанцам в разгромным счетом 0:7. В заключительном туре 1 декабря Япония сыграет с Испанией, а Коста-Рика встретится с Германией. Экспертное мнение и аналитика