МО РФ: в Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

В районе Днепропетровска был уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск Вооруженных сил Украины «Запорожье». Об этом сообщили на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье"», - заявил Конашенков.

Также в районе Днепропетровска был уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы РФ в Запорожской области уничтожили склад боеприпасов для украинской РСЗО HIMARS. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки реактивной системы залпового огня «Град» на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов