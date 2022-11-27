В стране и мире Разговор о самом дорогом: как прошла встреча Путина с матерями участников СВО Алексей Курильченко Юлия Шатилова Беседа получилась откровенной и на самые острые темы. Глава государства поздравил женщин с предстоящим праздником, но отметил что отношение к данному событию - не праздничное, а связано с чувством тревоги и заботы. Да и как могло быть иначе, если среди участников встречи те, кому уже пришлось испытать боль утраты. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: 17 женщин из разных регионов страны. У каждой своя история, свои переживания. Но объединяет их одно: все проводили своих детей в зону спецоперации. Их сыновья прямо сейчас защищают Россию и наше будущее. Контрактники, добровольцы, мобилизованные. Двухчасовой разговор с президентом о самом дорогом на свете - о детях. Вопросов накопилось немало и женщины могли задать их лично верховному главнокомандующему. Еще во вступительном слове президент заверил матерей - к их словам прислушаются максимально. «Я поэтому и предложил эту встречу, потому что хотел послушать вас, из первых уст, что называется, услышать ваши оценки... У вас информация же и оттуда поступает. Ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело - это ваши оценки, ваше мнение, идеи, предложения», - сказал президент. Суна Набиева из дагестанского Каспийска взяла слово первой. Ее сын в зоне СВО с первых дней. Дважды ранен и уже вернулся в строй. В сентябре ему было присвоено звание Героя России. «Мы с ним иногда созваниваемся. И когда он узнал, что я еду на встречу с вами, просил передать привет от всех своих ребят и сказать, что все, что от них требуется, они выполнят. Он говорит: "дед и два прадеда служили в Великую Отечественную, я тоже должен не подвести"», - рассказала Суна. «Суна Нейфеловна, во-первых, спасибо Вам большое за слова, переданные от сына. Уверен, что он выполняет свой долг достойно - так, как присуще вообще российским войнам, а тем более воинам с Кавказа и из Дагестана. Там народ особой закалки, мы это все хорошо знаем», - ответил Путин. Владимир Путин рассказал, что с некоторыми участниками специальной военной операции он напрямую говорит по телефону. Причем разговаривает именно с бойцами, которые служат на передовой. Это его способ узнать информацию из первых рук. «Я с ними иногда говорю - по телефону с некоторыми говорил напрямую, с ребятами. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня... Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои», - рассказал президент. Быть готовым рискнуть жизнью ради других - это чувство, которое зарождается в человеке с первых дней и закладывается в семье. В том, что сыновья участниц встречи ведут себя героически, немалая заслуга их матерей и отцов. «Все идет из семьи. То, что ваши ребята выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, защита Отечества, защита Родины, России, защита наших людей, в данном случае в Новороссии, на Донбассе - это тоже результат вашей работы, без всякого сомнения. Это не результат каких-то наставлений и нравоучений - это результат личного примера. Это всегда так», - сказал Путин. Разговор получился откровенным и на самые острые темы. Глава государства поздравил женщин с предстоящим праздником, но отметил что отношение к данному событию - не праздничное, а связано с чувством тревоги и заботы. Да и как могло быть иначе, если среди участников встречи те, кому уже пришлось испытать боль утраты. «Знаете, язык не поворачивается говорить каких-то формальных стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования. Но хочу, чтобы вы знали: и я лично, все руководство страны - мы разделяем эту боль», - сказал Путин. При этом матери, отдавшие самое дорогое, что есть в жизни, ищут способы, как помочь подразделениям на передовой. Среди участниц встречи заместитель главы Еврейского автономного округа Мария Костюк. Ее сын старший лейтенант Андрей Ковтун служил командиром роты, подразделение попало в засаду и он погиб, прикрывая ребят своим БМП. «И вы знаете, когда после его гибели неделю в американских СМИ крутили видеоролик, что они нейтрализовали старшего лейтенанта Ковтуна Андрея, я окончательно, наверное, приняла его решение, что он не мог поступить иначе. И внутри укоренилась вера в его дело, которое он делал ради жизни, для жизни, ну и - наш случай - ценой собственной жизни», - сказал Мария. «Видите, он реальный герой, парень ваш. Он сознательно делал то, ради чего он ушел из жизни, посвятил свою жизнь», - ответил Путин. Среди участниц встречи и учитель русского языка и литературы из Донбасса Нина Пшеничкина. Ее сын не дожил до начала спецоперации. В 2019 году он героически погиб. За пять лет до этого - в 2014 году - уходя в ряды добровольцев сказал родным, что идет сражаться за русский мир и за возвращение Донбасса в состав России. «Мы шли, теряли дорогих нам людей, но не теряли надежды, что мы будем в России, мы придем домой. И это радостное для нас событие сбылось. Но мой сын, Пшеничкин Константин, погиб», - рассказала Нина. «Мы же все под Господом... Важно, что мы все смертны. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут - непонятно. И как уходят —-от водки или там еще от чего-то. А ваш сын жил. И его цель достигнута. Это значит, что он из жизни не зря ушел. Понимаете меня, да? Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожил. Причем с таким, к которому стремился», - ответил Путин. У Жарадат Агуевой из Чечни в зоне СВО двое сыновей, оба пошли добровольцами. Дома с мамой остался младший сын, но и он ждет 18-летия, чтобы поехать к братьям на передовую. «То, что у Вас двое сыновей там воюют - это молодцы. Вы третьему сыну скажите, что приказ Верховного главнокомандующего - оставаться дома. Пусть он контролирует ситуацию в семье», - сказал Путин. Однако матери пришли на встречу с президентом, ни для того, чтобы просить за сыновей. Говорили о проблемах фронта - это прежде всего экипировка. У Ирины Сумыниной из Краснодара на фронте находятся два сына и муж. Потомственные казаки, они пошли на спецоперацию добровольцами. Ирина не испугалась сказать президенту о том, что волнует. «Нет у них ни маскхалатов... Вот старший сын - снайпер, у него тоже, например, нет маскхалата. Какая форма есть, такая и есть. Форма очень быстро приходит вообще в негодность, потому что в окопах там, ну, знаете, грязь», - рассказала Ирина. «Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот, глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день», - ответил Путин. У Марины Бахилиной из Якутии трое сыновей - двое уже в зоне спецоперации. Она и сама рвется на передовую, чтобы готовить горячую еду бойцам. «Питание, нету горячего питания. Я, как мастер спорта и КМС по стрельбе, с удовольствием бы пошла туда, на передовую готовить. У нас, извините, пожалуйста, в Якутске очень многие матери желают пойти помогать - кто-то санитаркой, кто-то поваром. Ничего такого зазорного нет», - рассказала Марина. «То, что Вы сказали по поводу горячего питания на передовой. Казалось бы, что уже вопросы в основном решены - здесь как раз говорили о том, что вроде бы с этим нормально, но тем не менее, значит, не все нормально. Посмотрим, что нужно и где нужно сделать что дополнительно», - ответил президент. Матери рассказали Путину и про давление на родителей - украинские спецслужбы в чатах и социальных сетях используют родственников военнослужащих, выманивая у них данные бойцов и места дислокации войск, пишут им угрозы. И про некоторых чиновников, которые не помогают мобилизованным. Путин призвал от таких избавляться. «Очень важно вот эту "корку безразличия" с чиновников различного уровня, с каких-то государственных структур сдирать. Надо это делать», - сказал Путин. После встречи с президентом - специально для мам участников спецоперации - экскурсия по Кремлю. Для них открыты даже те залы, в которых обычно экскурсии не проводятся. В залах Кремлевского дворца женщины находят фортепиано XIX века и решают спеть Уже после всех торжественных мероприятий нам удалось встретиться с матерям героев в непринужденной обстановке и расспросить - как прошла встреча с Верховным главнокомандующим. С Мариной Бахилиной, той самой, что готова ехать на фронт и кормить бойцов горячей едой встречаемся в парке. Мама военнослужащего рассказала, что с ней уже связались из части, где служит сын и сообщили - вопрос с горячим питанием решен. А еще рассказала, что происходило в Ново-Огарево за закрытыми дверями. «Ну за кадром мы сфотографировались все с Владимиром Владимировичем, он нам всем пожал руки. Поцеловал в щечку всех, поздравил еще раз», - рассказала Марина. Петербурженка и мама шести сыновей - один уже в зоне спецоперации, еще двое готовятся уйти добровольцами - Любовь Рубаник рассказывает, какие наставления дает сыну. «Я говорю, самое главное - служи честно, мы тебя любим, ждем, служи честно, для нас это главное и для него, что его семья ждет, любит», - рассказала Любовь. А Мария Костюк, чиновник из правительства Еврейской автономной области и мама, потерявшая сына в зоне СВО, рассказывает свои впечатления от общения с президентом. «Я видела, что нас услышали, что нас понимают. И такое четкое осознание того, что нужно делать и я видела, что тут же это все переходило в поручения», - рассказала Мария. А еще мама офицера, погибшего во время выполнения боевого задания, обратилась в тем, чьи сыновья сейчас на передовой. «Первое, чтобы я хотела сказать - верить в своих сыновей, верить, что они вернуться, обязательно. И гордиться, гордится ими и тем делом. которые они делают», - рассказала Мария. Мама другого защитника - добровольца Левика Вартаняна - после работы спешит в храм на севере Москвы. Галина не была на встрече в Ново-Огареве. Но она, как и тысячи мам по всей стране, тоже мобилизовалась. Чтобы не погружаться в тревогу женщины идут в храм, пишут письма бойцам, собирают гуманитарку, читают молитвы. «Спрятать я его однозначно не хотела, не хотела. Щит мой только моя молитва. Сейчас мое состояние - сделать добро людям, больше. Отдать добро, чтобы там кто-нибудь помог моему сыну. И мы ждем их только с победой, мы ждем торжество православия и торжество победы», - рассказала Галина. День матери в России праздник молодой, его отмечают с 1998 года. В августе этого года Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и более детей. На этой неделе президент присвоил звание «Мать-героиня» семи россиянкам. Владимир Путин еще раз подчеркнул - несмотря на всю сложность сегодняшней ситуации, нельзя забывать о внутренних вопросах и семьях с детьми. С 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми до 17 лет. Это пособие объединит сразу семь действующих выплат и составит 13 900 рублей. Его получат 10 миллионов российских детей. Экспертное мнение и аналитика