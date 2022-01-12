В загранпаспорте россиян может появиться раздел с данными о вакцинации

Роспотребнадзор попросили выделить в загранпаспорте россиян раздел для отметок о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестах. Соответствующее обращение направил главе ведомства Анне Поповой зампред общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

«Прошу вас оценить и дать свое экспертное мнение об идее внедрения в отечественный заграничный паспорт раздела, куда могут вноситься данные о наличии у путешественника вакцин против коронавируса и актуальных ПЦР-тестирований», - говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Как поясняет Петров, международное передвижение россиян сейчас существенно ограничено из-за пандемии, а условия въезда в другую страну всегда предполагают наличие данных о прививке или ПЦР-тестировании. По мнению автора инициативы, даже при нормализации санитарной обстановки в мире, эти требования останутся обязательными на долгое время.

«Такой раздел облегчит жизнь рядового путешественника и избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ», - отметил Петров.

Он также считает, что обоюдное признание вакцин государствами - лишь дело времени, компромисса в этом вопросе можно будет достичь в течение года. Поэтому, уточняет общественник, подобная реформа загранпаспорта своевременна и полезна.