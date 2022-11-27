Внезапная атака с тыла: в Минобороны рассказали о подвигах наших бойцов в зоне спецоперации

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Гвардии младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова

С первых дней специальной военной операции младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова в составе медицинского отряда воздушно-десантной дивизии оказывала высококвалифицированную неотложную медицинскую помощь военнослужащим и мирному населению на освобожденных территориях. Неоднократно ей приходилось работать в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Батальонная тактическая группа российских десантников, в составе которой действовала Анастасия Кашкурова, обороняла взятый в ходе боев с националистами важный стратегический объект.

Националисты, стремясь выбить российские войска с занимаемых позиций, пошли в контрнаступление. Атака боевиков сопровождалась артиллерийским огнем.

Часть выпущенных врагом снарядов попала в медицинский пункт, где в тот момент младший сержант Кашкурова оказывала медицинскую помощь раненым. Несмотря на непрерывный обстрел медицинская сестра, рискуя собственной жизнью, лично вынесла их из-под обстрела и сгруппировала в безопасном месте, чем спасла их жизни.