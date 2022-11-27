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Внезапная атака с тыла: в Минобороны рассказали о подвигах наших бойцов в зоне спецоперации

00:20 27.11.2022
Министерство обороны поделилось подвигами российских военнослужащих в зоне боевых действий. Российские военнослужащие спасают раненых товарищей, твердо держат оборону занятых позиций и проявляют смекалку в стратегических решениях.
Внезапная атака с тыла: в Минобороны рассказали о подвигах наших бойцов в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Гвардии младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова

С первых дней специальной военной операции младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова в составе медицинского отряда воздушно-десантной дивизии оказывала высококвалифицированную неотложную медицинскую помощь военнослужащим и мирному населению на освобожденных территориях. Неоднократно ей приходилось работать в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Батальонная тактическая группа российских десантников, в составе которой действовала Анастасия Кашкурова, обороняла взятый в ходе боев с националистами важный стратегический объект.

Националисты, стремясь выбить российские войска с занимаемых позиций, пошли в контрнаступление. Атака боевиков сопровождалась артиллерийским огнем.

Часть выпущенных врагом снарядов попала в медицинский пункт, где в тот момент младший сержант Кашкурова оказывала медицинскую помощь раненым. Несмотря на непрерывный обстрел медицинская сестра, рискуя собственной жизнью, лично вынесла их из-под обстрела и сгруппировала в безопасном месте, чем спасла их жизни.

© Минобороны России

Капитан Алексей Бутенко

Подразделение российских Вооруженных Сил под командованием капитана Алексея Бутенко выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов, занятого украинскими националистами.

Противник применил артиллерию по нашим наступающим подразделениям. Алексей, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны врага, взял с собой группу подчиненных, обошел укрепления противника с тыла, оставаясь при этом незамеченным, после чего внезапно атаковал.

В результате боя часть личного состава украинских националистов была ликвидирована. Шесть боевиков было взято в плен.

Освободив населенный пункт от противника, Алексей приступил к его обороне. Ночью боевики предприняли попытку вернуть контроль над населенным пунктом и атаковали позиции подразделения Алексея Бутенко.

Действуя смело и решительно, находясь на переднем крае атаки, капитан руководил вверенным ему подразделением. По итогам боя националисты отступили. Они потеряли один танк, два БТР и более 20 человек убитыми.

© Минобороны России

Гвардии подполковник Александр Козлов

Позиции реактивного дивизиона, в составе которого действовал подполковник Александр Козлов, подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов, предпринявших попытку прорвать оборонительные рубежи наших войск.

Александр Козлов, действуя смело и решительно, быстро сориентировавшись в сложной и опасной обстановке, организовал вывод личного состава и вооружения дивизиона из-под вражеского огня боевиков. Тем самым он сохранил жизни российских военнослужащих, а также исправность вооружения и военной техники.

Разместившись на новых позициях, военнослужащие реактивного дивизиона приступили к огневому поражению наступающего противника.

Благодаря мужеству, проявленному подполковником Козловым, дивизион, не понесший потерь при обстреле врагом, в результате ответного артиллерийского огня сковал наступательные действия националистов и вынудил их отступить на исходные позиции.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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