Внезапная атака с тыла: в Минобороны рассказали о подвигах наших бойцов в зоне спецоперации
Министерство обороны поделилось подвигами российских военнослужащих в зоне боевых действий. Российские военнослужащие спасают раненых товарищей, твердо держат оборону занятых позиций и проявляют смекалку в стратегических решениях.
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.