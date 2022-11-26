В стране и мире В Астане пресекли несанкционированное шествие с участием порядка 300 человек Ирина Елагина Шествие началось со сбора в ночном клубе. © Фото: Максим Блинов РИА Новости Читайте нас на: Сотрудники полиции пресекли несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек в Астане. О нарушении правопорядка в столице страны сообщила пресс-служба МВД Казахстана. «Двадцать шестого ноября в вечернее время в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», - процитировало РИА Новости заявление пресс-службы казахского МВД. В правоохранительном ведомстве уточнили, что во время шествия «был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры». Экспертное мнение и аналитика