США сняли эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы

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Вашингтон отменил запрет на поставки нефти из Венесуэлы и разрешил американской нефтегазовой компании Chevron поставлять в Соединенные Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Информацию об этом обнародовало Министерство финансов США.

«Лицензия разрешает продажу, экспорт или импорт в Соединенные Штаты нефти или нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron, при условии, что нефть и нефтепродукты, производимые совместными предприятиями Chevron, сначала продаются Chevron», - процитировало ТАСС сообщение Минфина США.

В Белом доме уточнили, что снятие эмбарго стало ответом на договоренности между властями Венесуэлы и оппозицией, и эта мера «отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии», сообщило РИА Новости.