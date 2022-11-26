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Илон Маск заявил о готовности сделать свой смартфон

Ирина Елагина
16:59 26.11.2022
Владелец Twitter не хочет зависеть от магазинов приложений Google или Apple.
Илон Маск заявил о готовности сделать свой смартфон
© Фото: imago-images, Globallookpress
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Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск готов выпустить собственный смартфон, чтобы не зависеть от магазинов приложений Google или Apple в случае блокировки ими соцсети.

«Я, конечно, надеюсь, что до такого не дойдет, но да, если другого выбора не останется, я сделаю альтернативный телефон», - написал Маск в Twitter.

Публикация Маска стала ответом на текст в соцсети журналистки Лиз Уилер, заявившей, что «произвести глупый маленький смартфон было бы несложно для человека, строящего ракеты на Марс». Уилер также предположила, смартфон Маска будет пользовался успехом, так как «половина страны бы с радостью отказалась от предвзятых и шпионящих iPhone и Android».

Напомним, что Маск стал новым владельцем Twitter осенью 2022 года и начал реформу системы управления компанией, сократив почти половину штатов, и самой соцсети, обещая сделать ее самой свободной и прозрачной.

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