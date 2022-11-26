Москва оказалась в зоне рекордно высокого атмосферного давления

В субботу в столице атмосферное давление достигло 760,6 мм ртутного столба и ко вторнику станет еще выше.

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Столица на несколько дней оказалась в зоне рекордно высокого атмосферного давления. В субботу 26 ноября атмосферное давление в Москве достигло 760,6 мм ртутного столба и ко вторнику станет еще выше. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В противовес пасмурной и сырой погоде, атмосферное давления в Москве существенно превышает норму. Сегодня к полудню оно повысилось до 760,6 мм ртутного столба, что выше нормы на 13-15 единиц. Дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей европейской России обещает усиление влияния антициклона с северо-востока, а затем с востока, и дальнейший рост показаний барометров», - рассказал синоптик.



Леус отметил, что тенденция к росту атмосферного давления сохранится еще несколько дней и достигнет пика в 765 мм ртутного столба во вторник 29 ноября - эти показатели превышают норму на 17-19 единиц. Затем давление пойдет на спад.

«Такое атмосферное давление было бы в столице, если бы она со своих 140-160 метров над уровнем моря виртуально опустилась бы ниже Санкт-Петербурга и даже оказалась бы еще на 20 метров ниже, чем берега Каспийского моря», - подчеркнул синоптик.

По мнению Леуса, в дни с высоким атмосферным давлением стоит остерегаться метеозависимым людям и «по возможности избегать физических нагрузок, волнений и стрессов, не переедать, регулярно измерять давление крови. При повышенном давлении - принимать назначенные врачом препараты».