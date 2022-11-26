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Полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в тройном убийстве в Луховицах

Ирина Елагина
15:09 26.11.2022
Причиной убийства трех человек стал бытовой конфликт.
Полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в тройном убийстве в Луховицах
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в тройном убийстве в подмосковных Луховицах 14-летнего подростка. Информацией о ходе расследования резонансного уголовного дела поделилась пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции правонарушитель. Им оказался местный житель 2008 года рождения. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», - отметили в полиции.


По данным правоохранительных органах, убийство трех человек было совершено на бытовой почве.

«По предварительным данным, между четырьмя гражданами в квартире в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы произошел словесный конфликт на бытовой почве, который перерос в драку с поножовщиной. Жертвами стали три человека», - рассказали в полиции.


Преступление было совершено 25 ноября в квартире в поселке Красная Пойма городском округе Луховицы Московской области. Полиция обнаружила тела двух мужчин 1961 и 1980 годов рождения и одной женщины 1987 года рождения с многочисленными колото-резаными и рубленными ранами.

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