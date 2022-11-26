В стране и мире Полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в тройном убийстве в Луховицах Ирина Елагина Причиной убийства трех человек стал бытовой конфликт. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в тройном убийстве в подмосковных Луховицах 14-летнего подростка. Информацией о ходе расследования резонансного уголовного дела поделилась пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. «В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции правонарушитель. Им оказался местный житель 2008 года рождения. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», - отметили в полиции.

По данным правоохранительных органах, убийство трех человек было совершено на бытовой почве. «По предварительным данным, между четырьмя гражданами в квартире в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы произошел словесный конфликт на бытовой почве, который перерос в драку с поножовщиной. Жертвами стали три человека», - рассказали в полиции.

Преступление было совершено 25 ноября в квартире в поселке Красная Пойма городском округе Луховицы Московской области. Полиция обнаружила тела двух мужчин 1961 и 1980 годов рождения и одной женщины 1987 года рождения с многочисленными колото-резаными и рубленными ранами. Экспертное мнение и аналитика