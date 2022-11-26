МО РФ: Россия намерена вернуться к вопросу биопрограмм Пентагона на конференции по КБТО

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В период с 28 ноября по 16 декабря в Женеве состоится Девятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В соответствии со статьей 12 Конвенции подобные мероприятия проводятся каждые пять лет, а их целью является обсуждение текущего статуса КБТО, вопросов соблюдения её положений, обзор научных и технических разработок, обладающих потенциалом двойного назначения.

По данным Минобороны РФ, Соединенные Штаты продолжают включать задачи по наращиванию военно-биологического потенциала в свои доктринальные документы.