МО РФ: Россия намерена вернуться к вопросу биопрограмм Пентагона на конференции по КБТО
Конференции по КБТО пройдет в Женеве с 28 ноября по 16 декабря.
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Россия намерена обсудить на предстоящей конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия истинные цели исследовательских программ Пентагона. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Вопросы о реальных целях исследовательских программ, реализуемых Пентагоном, неоднократно поднимался на различных международных площадках, однако до сих пор остаются без ответа. Мы намерены вернуться к их обсуждению в ходе предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников КБТО», - отметил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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