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МО РФ: Россия намерена вернуться к вопросу биопрограмм Пентагона на конференции по КБТО

Ирина Елагина
15:18 26.11.2022
Конференции по КБТО пройдет в Женеве с 28 ноября по 16 декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Россия намерена обсудить на предстоящей конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия истинные цели исследовательских программ Пентагона. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Вопросы о реальных целях исследовательских программ, реализуемых Пентагоном, неоднократно поднимался на различных международных площадках, однако до сих пор остаются без ответа. Мы намерены вернуться к их обсуждению в ходе предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников КБТО», - отметил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

© Минобороны России

В период с 28 ноября по 16 декабря в Женеве состоится Девятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В соответствии со статьей 12 Конвенции подобные мероприятия проводятся каждые пять лет, а их целью является обсуждение текущего статуса КБТО, вопросов соблюдения её положений, обзор научных и технических разработок, обладающих потенциалом двойного назначения.

По данным Минобороны РФ, Соединенные Штаты продолжают включать задачи по наращиванию военно-биологического потенциала в свои доктринальные документы.

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