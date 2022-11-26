МО РФ: на Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в направлении Новоселовского

Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Российские Вооруженные силы предотвратили попытку украинских боевиков атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа», - заявил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

Ранее Конашенков сообщил, что на Купянском направлении сорваны попытки ВСУ атаковать в районе Новоселовского в ЛНР. Убиты и ранены более 50 украинских боевиков. На Краснолиманском направлении сорвана попытка противника атаковать из района Стельмаховки. Украинские потери в живой силе на данном направлении составили до 40 человек.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов