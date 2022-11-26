В стране и мире Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации Игнат Далакян Создатель картины «Человек с бульвара Капуцинов» сообщила «Звезде», что у нее «все хорошо». © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press Читайте нас на: Советский и российский режиссер, народная артистка Российской Федерации Алла Сурикова опровергла «Звезде» информацию о своей госпитализации. «Я дома! Все у меня хорошо! Опровергаю», - заявила создатель картины «Человек с бульвара Капуцинов». Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Алла Сурикова попала в больницу с коронавирусом и находится в состоянии средней тяжести. Экспертное мнение и аналитика