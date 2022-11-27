«Изображая жертву»: как выглядит минное поле, созданное системой «Земледелие»

Для эксперимента мы использовали учебные мины. О том, что они сработали, говорит яркий огонь, а не полет осколков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Давайте попробуем понять, как выглядит минное поле, созданное системой «Земледелие». Для этого обратимся к Универсальному минному заградителю - УМЗ. Правда, уточним, во время наших съемок в главной роли были мины предыдущего поколения ПОМ-2. Они отстреливают тонкие нити, которые разлетаются в разные стороны при взведении.

Благо эти мины учебные. И о том, что они сработали, говорит яркий огонь, а не полет осколков. В остальном, все как на настоящем минном поле.

Для того, чтобы показать его действенность, мы собрали представителей предприятия «Сплав» - представителей пресс-службы, испытателей, инженерные войска. Мы просто пойдем в сторону минного поля и посмотрим, какой будет результат.

Задача нашего шествия простая: идти прямо. И если рядом будет взрыв учебной мины, остановиться и стоять на месте. Изображая жертву.

Скоро первый «подорвался» - а это говорит о том, что в радиусе 10 метров все остальные поражены.

Не прошло и минуты с начала эксперимента, и на поле горят три факела. Еще несколько секунд - их уже пять. Итог - всего 10 человек из 20 «остались в живых». Остальные - те, кто задел нити - условно погибшие.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «"Земледелие". Минер - рекордсмен» -на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске съемочная группа отправилась в Тулу, на предприятие «Сплав», где создают РСЗО, посетит цех, специально созданный для сборки «Земледелия», и детально разберется, как устроена система дистанционного минирования.