Сопло из «сена»: что обеспечивает точность ракет «Земледелия»

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Для того защитить металл ракеты ИСДМ «Земледелие» от выгорания - ведь во время выстрела температура в этой трубе очень высокая - используется особая технология производства. Но еще горячее в зоне сопла. И что удивительно, оно сделано из полимерного композита.

«Определенная, будем говорить, структура или конструкция этого соплового блока, позволяет снаряд закручивать. Если смотрим хронику военных лет - как стреляет "катюша". Ее боеприпасы, если обратили внимание, они летят не прямо, а как-то влево-вправо . Точности особо такой нет. Почему? Потому что снаряд там был прямоточный, он уходил с направляющей и летел прямо», - рассказал заместитель генерального директора предприятия «Сплав» по производству Виктор Трегубов.

В этом особенность всех современных ракет РСЗО - они вращаются. И тем самым обеспечивают точность. Система «Земледелие» унаследовала эту стандартную технологию. Осталось понять, что это за материал такой, который хоть и является пластиком по своей природе, но по некоторым свойствам не уступает металлу.

Этот легкий, похожий на сено, полимерный состав. Но он токсичен - трогать его руками категорически запрещено. «Сено» помещают в специальный пресс и начинают нагрев. В этот момент давление измеряется сотнями тонн. В итоге «соломка» превращается в деталь. Потом эта деталь обрастает изнутри лопастями, подобно тому, как гладкоствольное ружье стало бы нарезным.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «"Земледелие". Минер - рекордсмен» -на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске съемочная группа отправилась в Тулу, на предприятие «Сплав», где создают РСЗО, посетит цех, специально созданный для сборки «Земледелия», и детально разберется, как устроена система дистанционного минирования.