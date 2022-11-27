В предприятии «Сплав» анонсировали конвейерное производство ИСДМ «Земледелие»

Первые машины «Сплаву» приходилось собирать буквально на улице - но теперь в распоряжении предприятия целых пять цехов.

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Первый год существования инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» был самым сложным - машина была всего одна и она проходила государственные испытания. О том, как дальше складывалась судьба «Земледелия» «Военной приемке» рассказал начальник цеха Константин Павлов.

«Она тогда была одна и все приходилось делать с колес, корректировать документацию, изготавливать машины, первые машины изготавливать, можно сказать, на улице. Вторую партию машин мы изготавливали в небольшом ангаре, который вмещал всего три машины у себя в помещении», - рассказал Павлов.

Именно Константин отвечал за создание и организацию сборочного цеха. И не одного! Вот-вот в строй вступит еще несколько.

«Таких цехов у нас пять. Они не пустуют, в данных конкретных цехах ведется монтаж оборудования, станков. И в ближайшее время, в этом году, здесь будет налажено поточное производство изделий, изготавливаемых предприятием "Сплав"», - рассказал Павлов.

Важно, что впервые для изделий такого уровня начинает применяться слово «конвейер».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «"Земледелие". Минер - рекордсмен» -на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске съемочная группа отправилась в Тулу, на предприятие «Сплав», где создают РСЗО, посетит цех, специально созданный для сборки «Земледелия», и детально разберется, как устроена система дистанционного минирования.