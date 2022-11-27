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«Возмущение в магнитном поле»: как работают мины системы «Земледелие»

Алексей Курильченко
14:20 27.11.2022
Специалисты говорят: эту мину невозможно разминировать. Стоит только сдвинуть ее с места и последует взрыв.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» для поражения пехоты использует мины ПОМ-3. ПОМ расшифровывается как «противопехотная осколочная мина». В одном из выпусков «Военной приемки» мы рассказывали о работе подобной мины предыдущего поколения, ПОМ-2. Ее диаметр - шесть сантиметров, высота - 18. На землю она падает в виде цилиндра.

Через какое-то время, защитный кожух отбрасывается, и мина становится на самовзвод. В этот момент она как неваляшка, в каком бы положении не оказалась, после раскрытия лепестков встанет четко вертикально. И вот тут начинается самое интересное: из цилиндра вылетают сверхтонкие нити с грузиками. Заденешь такую нить и мина подпрыгивает вверх, в полете взрывается и сечет осколками все живое.

ПОМ-3 вроде очень похожа на «двойку», только тут уже нет никаких ниточек. Вместо них - электронный определитель шагов, сейсмодатчики. Мина эта очень умная: она понимает, ходят вокруг нее животные или люди. И активируется только во втором случае.

По такому же принципу - без всяких растяжек и нажатий - работает и противотанковая мина ПТМ-4М, предназначенная для «Земледелия».

«Танк, когда едет, вызывает магнитное возмущение в магнитном поле Земли, которое эта мина воспринимает, классифицирует, что это движение тяжелой техники и производится срабатывание», - рассказал сотрудник научно-исследовательского инженерного института Павел Андреев.

Специалисты говорят: эту мину невозможно разминировать. Стоит только сдвинуть ее с места, и последует взрыв. Причем достаточно мощный - полтора килограмма в тротиловом эквиваленте.

При этом в «мозг» мины можно заложить определенные команды. Это время самоликвидации и время вскрытия кассеты. С самоликвидацией все понятно, но что такое время вскрытия?

«Реактивному снаряду, для того, чтобы провести установку минного поля на определенные дальности и в определенных геометрических размеров, необходимо вскрытие кассеты на определенной высоте», - объяснил генеральный директор предприятия «Сплав» Александр Смирнов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «"Земледелие". Минер - рекордсмен» -на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске съемочная группа отправилась в Тулу, на предприятие «Сплав», где создают РСЗО, посетит цех, специально созданный для сборки «Земледелия», и детально разберется, как устроена система дистанционного минирования.

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