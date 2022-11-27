Всего три минуты: как перезаряжается ИСДМ «Земледелие»

Транспортно-заряжающая машина устанавливает на боевую новые блоки с ракетами - это похоже на то, как в некоторых револьверах после стрельбы меняют не патроны в барабане, а весь барабан сразу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новый герой «Военной приемки» - инженерная система дистанционного минирования «Земледелие». Стоит обратить внимание на то, что комплекс состоит из двух машин.

«Это боевая машина, которая перевозит два транспортно-заряжающих контейнера. Кроме того, в комплект в боевой машине идет и транспортно-заряжающая машина. Свободные контейнеры освобождаются, как и снаряженные с помощью крана-манипулятора», - рассказал генеральный директор предприятия «Сплав» Александр Смирнов.

Сразу после залпа экипаж как можно быстрее покидает позицию и переезжает на небольшую опушку посреди низкорослого дальневосточного леса, где свою позицию уже занимает транспортно-заряжающая машина.

Для нее задача номер один - выбрать площадку поровнее. Номер два - упереться посильнее в землю, выставив опоры. Боевая машина все это время перемещалась с одним блоком реактивных снарядов на борту. Теперь на нее устанавливают второй. В новом блоке ракетами с минами заряжены уже все направляющие.

Это похоже на то, как в некоторых револьверах после стрельбы меняют не патроны в барабане, а весь барабан сразу. В итоге в нашем случае процесс перезарядки занимает всего три минуты

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «"Земледелие". Минер - рекордсмен» -на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске съемочная группа отправилась в Тулу, на предприятие «Сплав», где создают РСЗО, посетит цех, специально созданный для сборки «Земледелия», и детально разберется, как устроена система дистанционного минирования.