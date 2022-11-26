Наступать под шквальным огнем врага: новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Высокий профессионализм, храбрость и решительность наших военнослужащих позволяют оперативно восстанавливать поврежденную врагом связь, а также вытеснять противника из населенных пунктов, занимая выгодные рубежи.
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах наших военнослужащих, действующих в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют профессионализм и тактическую выучку в ходе выполнения задач.