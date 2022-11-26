Наступать под шквальным огнем врага: новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Сержант Василий Дорошенко

В ходе специальной военной операции сержант Василий Дорошенко обеспечивал бесперебойной связью командный пункт группировки ВС РФ в одном из населенных пунктов в условиях систематического огневого воздействия со стороны противника.

Украинские националисты атаковали позиции российских войск. В результате этого была повреждена аппаратура связи. Невзирая на смертельную опасность, Василий Дорошенко оперативно выдвинулся к поврежденному оборудованию для его восстановления. В течение короткого времени ему удалось восстановить связь со штабом группировки.

Смелые и уверенные действия сержанта Дорошенко, а также его профессионализм позволили восстановить связь внутри командного пункта. Это помогло оперативно управлять подчиненными силами в ходе обороны и успешно отразить атаку врага.