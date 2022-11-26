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Наступать под шквальным огнем врага: новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:31 26.11.2022
Высокий профессионализм, храбрость и решительность наших военнослужащих позволяют оперативно восстанавливать поврежденную врагом связь, а также вытеснять противника из населенных пунктов, занимая выгодные рубежи.
Наступать под шквальным огнем врага: новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах наших военнослужащих, действующих в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют профессионализм и тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Сержант Василий Дорошенко

В ходе специальной военной операции сержант Василий Дорошенко обеспечивал бесперебойной связью командный пункт группировки ВС РФ в одном из населенных пунктов в условиях систематического огневого воздействия со стороны противника.

Украинские националисты атаковали позиции российских войск. В результате этого была повреждена аппаратура связи. Невзирая на смертельную опасность, Василий Дорошенко оперативно выдвинулся к поврежденному оборудованию для его восстановления. В течение короткого времени ему удалось восстановить связь со штабом группировки.

Смелые и уверенные действия сержанта Дорошенко, а также его профессионализм позволили восстановить связь внутри командного пункта. Это помогло оперативно управлять подчиненными силами в ходе обороны и успешно отразить атаку врага.

© Минобороны России

Никита Разнатовский, командир отделения

Во время неравного боя с превосходящими силами противника группа российских военнослужащих оказалась в окружении. Командир отделения Никита Разнатовский оперативно оценил обстановку и принял решение провести наступательные действия для разблокирования товарищей.

Завязался бой. Противник вел массированный обстрел из минометов и всех видов стрелкового вооружения. Отделение Никиты Разнатовского продолжало активные наступательные действия, несмотря на шквальный огонь врага. Благодаря этому удалось отвлечь его основные силы от места прорыва разведчиков.

Благодаря грамотным и выверенным действиям Никиты Разнатовского попавшее в окружение подразделение прорвалось, а его отделение отошло на рубежи обороны без потерь среди личного состава.

© Минобороны России

Младший сержант Герман Бурцев, командир мотострелкового отделения

Отделение младшего сержанта Германа Бурцева выполняло задачу по вытеснению подразделений противника из населенного пункта. По ходу движения отделение уничтожало оборудованные огневые точки противника.

Дойдя до промышленной зоны, взвод, в составе которого находилось отделение Бурцева, занял оборону на заводе. Противник контратаковал. Младший сержант Бурцев получил тяжелое ранение ноги от артиллерийского огня, однако продолжил командовать отделением.

Понеся большие потери от точного огня взвода, вражеские подразделения начали отступать. Оценив обстановку и наблюдая, что боевые порядки противника расстроены, отделение Германа Бурцева продолжило движение по населенному пункту, преследуя отступающих националистов.

Благодаря смелым и решительным действиям Германа Бурцева удалось оперативно и без потерь вытеснить противника из населенного пункта, занять выгодные рубежи для продолжения успешных наступательных действий.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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