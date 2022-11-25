Российские военнослужащие в Сирии почтили память Героя России Олега Пешкова

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На территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню памяти военного летчика, Героя Российской Федерации подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.

Воинский ритуал начался с исполнения оркестром российской группировки Гимна Российской Федерации.

В торжественном слове на митинге командующий российской группировкой войск в САР Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Чайко, говоря о высокой цене борьбы российских военнослужащих с международным терроризмом, напомнил о подвиге командира экипажа фронтового бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова.

В этот день 7 лет назад самолет Олега Пешкова, возвращавшийся с успешного выполнения боевой задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований в районе сирийско-турецкой границы, подвергся атаке турецким истребителем F-16. Экипаж успел катапультироваться из гибнущей «сушки». И, во время приземления на парашюте, командир экипажа был расстрелян боевиками с земли.

«Подполковник Пешков погиб, навсегда оставшись верным воинской присяге, с честью выполнившим свой долг. Его мужество и отвага по сей день служит примером для всего личного состава наших Вооруженных Сил РФ. А светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - сказал генерал-полковник Чайко.

После минуты молчания командование российской группировки войск возложило цветы к мемориальным бюстам Героев, погибших при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике, среди которых - увековеченный в бронзе скульптурный портрет Героя России Олега Пешкова.

В вечернее время в культурно-досуговом центре российской группировки военнослужащих состоится сеанс российского художественного фильма «Небо», посвященного контртеррористической военной операции РФ в Сирии, профессионализму, мужеству, героизму и самоотверженности русских военных летчиков.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов