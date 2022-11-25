Армия Армия Армия

Российские военнослужащие в Сирии почтили память Героя России Олега Пешкова

07:44 25.11.2022
Воинский ритуал начался с исполнения оркестром российской группировки Гимна Российской Федерации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню памяти военного летчика, Героя Российской Федерации подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.

Воинский ритуал начался с исполнения оркестром российской группировки Гимна Российской Федерации.

В торжественном слове на митинге командующий российской группировкой войск в САР Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Чайко, говоря о высокой цене борьбы российских военнослужащих с международным терроризмом, напомнил о подвиге командира экипажа фронтового бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова.

В этот день 7 лет назад самолет Олега Пешкова, возвращавшийся с успешного выполнения боевой задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований в районе сирийско-турецкой границы, подвергся атаке турецким истребителем F-16. Экипаж успел катапультироваться из гибнущей «сушки». И, во время приземления на парашюте, командир экипажа был расстрелян боевиками с земли.

«Подполковник Пешков погиб, навсегда оставшись верным воинской присяге, с честью выполнившим свой долг. Его мужество и отвага по сей день служит примером для всего личного состава наших Вооруженных Сил РФ. А светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - сказал генерал-полковник Чайко.

После минуты молчания командование российской группировки войск возложило цветы к мемориальным бюстам Героев, погибших при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике, среди которых - увековеченный в бронзе скульптурный портрет Героя России Олега Пешкова.

В вечернее время в культурно-досуговом центре российской группировки военнослужащих состоится сеанс российского художественного фильма «Небо», посвященного контртеррористической военной операции РФ в Сирии, профессионализму, мужеству, героизму и самоотверженности русских военных летчиков.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:58 Армия
Видео
Освобожденный солдат рассказал о главном издевательстве в украинском плену
03:29 Армия
Видео
Военному госпиталю Минобороны России исполнилось 60 лет
00:21 В стране и мире
Маск заявил, что разблокирует учетные записи Twitter на следующей неделе
20:13 Армия
Видео
«Не забыли, все шикарно»: освобожденный из украинского плена описал свои эмоции
15:43 Армия
Видео
Шойгу обсудил с коллегой из Турции ситуацию на севере Сирии
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.