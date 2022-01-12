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Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз

Роман Захаров
05:36 12.01.2022
Когда спасатели обнаружили молодого человека, он уверял, что чувствует себя хорошо и медицинская помощь ему не нужна.
© Видео: yamalspasnoyabrsk, Instagram; ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: yamalspasnoyabrsk, Instagram
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Невероятная история произошла на Ямале. Там молодой человек три дня провел в тундре, на морозе в минус 40 градусов, и выжил.

Никита Покачев поехал в гости к родственникам, но по пути его снегоход сломался. Пока мобильный телефон работал, 21-летний юноша успел позвонить знакомым. Те обратились к спасателям.

На подмогу Никите выехали сотрудники местного отряда МЧС и волонтеры, но в тундре началась буря. Штормовой ветер и нулевая видимость сильно осложняли поисковую операцию. Молодой человек, тем временем, несмотря на непогоду, двигался к ближайшему населенному пункту.

Спустя три дня Никиту нашли - увидели с борта вертолета. Выяснилось, что он успел пройти 20 километров. При этом парень уверял, что чувствует себя хорошо, даже не простудился, и медицинская помощь ему не нужна.

По словам Покачева, выжить в экстремальных условиях ему помогла местная теплая одежда из оленьих шкур и умение не терять присутствие духа, которое у представителей коренных народов Севера воспитывают с детства.

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