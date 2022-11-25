Главой правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко
Главой Херсонской области назначили экс-мэра Краснодара.
© Фото: Официальный Интернет-портал Краснодара, Станислав Телеховец
Главой правительства Херсонской области стал экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко. О назначении сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко», — процитировал RT представителя пресс-службы правительства региона.
Андрею Алексеенко 44 года, с 2000-х его деятельность была связана с работой в органах власти Краснодарского края - в Краснодаре, Туапсе, Ейске, в течение нескольких лет был первым вице-губернатором региона, с октября 2021 года исполнял обязанности мэра Краснодара.